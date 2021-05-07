"25 лет, как один день": Ольга Сумская поделилась архивными фото со своей свадьбы

Заслуженная артистка Украины, 54-летняя актриса Ольга Сумская, которая ошарашила признанием о потере ребенка, со своим супругом, украинским актером театра и кино и певцом Виталием Борисюком отметили годовщину своей свадьбы - ровно 25 лет назад пара узаконила свои отношения в одном из киевских ЗАГСов.

Фото с 6 мая 1996 года актриса разместила на своей официальной странице в Инстаграме.

"25 лет, как один день! 6 мая 1996 мы с Виталия Борисюком сказали друг другу "да"! Как быстро пролетело время... чувства только укрепились, а воспоминания смущают душу... Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие годы! ЛЮБЛЮ! Спасибо за романтические подарки!", - поблагодарила Сумская своего мужа, который в четверг снова сделал предложение своей любимой.

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Напомним, что первым мужем Ольги Сумской был актер Евгений Паперный. Пара поженилась в 1987 году, а в 1991 году брак распался.

От Паперного у актрисы есть дочь Антонина Паперная (1990), которая сейчас живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем в Москве.

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С Виталием Борисюком актриса воспитывает дочь Анну (2002).

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"Телеграф" сообщал, что ранее Ольга Сумская рассказала, в чем заключается секрет идеальных отношений.