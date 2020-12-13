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Ольга Сумская потеряла ребенка: актриса призналась, жалеет ли она об утрате

Ольга Сумская потеряла ребенка: актриса призналась, жалеет ли она об утрате
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ольги Сумской

Известная актриса театра и кино, Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая недавно поделилась совместным снимком со своей старшей, проживающей в Москве, дочерью, в интервью Екатерине Осадчей программы "Светская жизнь" рассказала о том, как в молодости потеряла третьего ребенка.

Телеведущая встретила актрису на благотворительном художественном вечере в честь Богдана Ступки, на котором его сын и внук, также актеры 53-летний Остап и 34-летний Дмитрий Ступки, собирали средства на памятник легендарному артисту. Актриса рассказала о том, как снималась вместе с Богданом Ступкой в первом украинском сериале под названием "Ловушка" ("Пастка").

Фото Instagram "Свiтське Життя"

Кроме этого, недавно Сумская потрясла историей со своей жизни, когда призналась о потере третьего ребенка.

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"Если бы так сложилось, чтобы я смогла родить, ведь от меня это не зависело. Все случилось внезапно, как это иногда бывает у женщин... Это было в тот период, когда мы снимали "Ловушку". И у меня было три проекта одновременно, и был безумный ритм. И, возможно, это как-то отразилось на моем здоровье и беременность не задержалась. Если сказать, что я жалею - это ничего не сказать. Ведь счастье женщины в ее детях", - поделилась актриса.

Фото Instagram "Свiтське Життя"

Напомним, что Ольга Сумская имеет двух дочек. От брака с актером Евгением Паперным у актрисы родилась Антонина (1990), а с нынешним мужем, актером Виталием Борисюком, звезда воспитывает дочку Анну (2002).

 
 
 
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Интересно, что старшая дочь Сумской живет с российским актером Владимиром Яглыч. В 2017 году у пары родилась дочь Ева, а в 2020 - сын Даниил.

 
 
 
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Как ранее сообщал "Телеграф", украинская актриса Ольга Сумская решилась на удаление знаменитой родинки. О причине такого поступка читайте здесь.

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Дети, Ольга Сумская.

Автор:

Телеграф
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