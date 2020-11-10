Как сестры: Ольга Сумская показала редкое фото со старшей дочерью

Народная артистка Украины Ольга Сумская опубликовала на своей страничке в Инстаграм новый снимок. На фото украинская Роксолана предстала со своей 30-летней дочерью актрисой Тоней Паперной.

«Моя взрослая дочь», - подписала фото Сумская.

На снимке актрисы появились с одинаковыми прическами и цветом волос. Ольга примерила темное осеннее пальто, а Тоня наоборот светлое.

Посмотреть эту публикацию в Instagram my adult daughter @tonya_papernaya Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 9 Ноя 2020 в 11:22 PST

Поклонники сразу отметили сходство женщин. Ольга и Тоня выглядят больше как две сестры, чем как мать с дочерью.

«Какие красавицы», «С годами все больше проявляются мамины черты», «Как две сестры», «Очаровательны», «Такие красивые» - пишут в комментариях.

Ранее, «Телеграф» писал о фирменном рецепте котлет от народной артистки Украины Ольги Сумской.