Фирменные котлеты от Ольги Сумской: рецепт от народной артистки (Видео)

Украинская актриса Ольга Сумская часто делится со своими поклонниками рецептами различных блюд, которые сама любит и готовит.

29 октября на своей страничке в Инстаграм народная любимица опубликовала новый рецепт – Ольга рассказала, как приготовить ее фирменные котлеты.

Рецепт фирменных котлет от Ольги Сумской:

Ингредиенты:

300 г куриного фарша

200 г тертого кабачка

1 яйцо

одна луковица

зелень

соль, перец по вкусу

Приготовления:

К куриному фаршу нужно добавить, натертый на мелкой терке, кабачок. Потом нужно добавить яйцо, тертую луковицу, зелень и базилик.

Посолить, поперчить, перемешать, и сделать из полученного котлеты нужной вам формы и размера. Затем выложите их на сковородку. Можно не жарить котлеты на сковородке полностью, а доготовить их в духовке, поставив их на 10 минут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 28 Окт 2020 в 9:36 PDT

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