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Фирменные котлеты от Ольги Сумской: рецепт от народной артистки (Видео)

Фирменные котлеты от Ольги Сумской: рецепт от народной артистки (Видео)
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская актриса Ольга Сумская часто делится со своими поклонниками рецептами различных блюд, которые сама любит и готовит.

29 октября на своей страничке в Инстаграм народная любимица опубликовала новый рецепт – Ольга рассказала, как приготовить ее фирменные котлеты.

Рецепт фирменных котлет от Ольги Сумской:

Ингредиенты:

  • 300 г куриного фарша

  • 200 г тертого кабачка

  • 1 яйцо

  • одна луковица

  • зелень

  • соль, перец по вкусу

Приготовления:

К куриному фаршу нужно добавить, натертый на мелкой терке, кабачок. Потом нужно добавить яйцо, тертую луковицу, зелень и базилик.

Посолить, поперчить, перемешать, и сделать из полученного котлеты нужной вам формы и размера. Затем выложите их на сковородку. Можно не жарить котлеты на сковородке полностью, а доготовить их в духовке, поставив их на 10 минут.

 
 
 
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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Ранее, «Телеграф» рассказывал о рецепте тыквенного печенья от Эктора Хименес-Браво.

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Рецепт, Ольга Сумская.

Автор:

Телеграф
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