Фирменные котлеты от Ольги Сумской: рецепт от народной артистки (Видео)

Украинская актриса Ольга Сумская часто делится со своими поклонниками рецептами различных блюд, которые сама любит и готовит.
29 октября на своей страничке в Инстаграм народная любимица опубликовала новый рецепт – Ольга рассказала, как приготовить ее фирменные котлеты.
Рецепт фирменных котлет от Ольги Сумской:
Ингредиенты:
300 г куриного фарша
200 г тертого кабачка
1 яйцо
одна луковица
зелень
соль, перец по вкусу
Приготовления:
К куриному фаршу нужно добавить, натертый на мелкой терке, кабачок. Потом нужно добавить яйцо, тертую луковицу, зелень и базилик.
Посолить, поперчить, перемешать, и сделать из полученного котлеты нужной вам формы и размера. Затем выложите их на сковородку. Можно не жарить котлеты на сковородке полностью, а доготовить их в духовке, поставив их на 10 минут.
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