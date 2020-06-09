Теперь нет изюминки: актриса Ольга Сумская удалила легендарную родинку

Ольга вместе с мужем Виталием Борисюком решили провести выходные на пляже. Они открыли пляжный сезон и побывали на Голубом озере.
Фотографиями с поездки Сумская поделилась на личной странице в инстаграме. И сторонники обратили внимание на отсутствие родинки на лице звезды. Она заявила, что удалила ее.
На лице знаменитости больше нет родинки, которая в течение ее творческой карьеры была неотъемлемой частью образа, настоящей изюминкой. Это заметила одна из поклонниц и спросила Ольгу в комментариях, удалила ли она родинку. Знаменитость ответила утвердительно, однако причину такого поступка не назвала.
Поклонники предполагают, что актриса сделала это в целях безопасности.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Відкрили сезон разом з @vitaliyborysyuk ! Якщо кордони закриті,будемо відпочивати вдома!Теж гарно! #відпочивайвукраїні
Также подписчики отметили, что после такого может остаться шрам. И Ольга успокоила их и сказала, что шрам может быть, если родинка маленькая, а когда она большая – со временем он исчезает.