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Теперь нет изюминки: актриса Ольга Сумская удалила легендарную родинку

Теперь нет изюминки: актриса Ольга Сумская удалила легендарную родинку
15:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская удалила свою легендарную родинку на лице, которая на протяжении всей карьеры была ее изюминкой.

Ольга вместе с мужем Виталием Борисюком решили провести выходные на пляже. Они открыли пляжный сезон и побывали на Голубом озере.

Фотографиями с поездки Сумская поделилась на личной странице в инстаграме. И сторонники обратили внимание на отсутствие родинки на лице звезды. Она заявила, что удалила ее. 

На лице знаменитости больше нет родинки, которая в течение ее творческой карьеры была неотъемлемой частью образа, настоящей изюминкой. Это заметила одна из поклонниц и спросила Ольгу в комментариях, удалила ли она родинку. Знаменитость ответила утвердительно, однако причину такого поступка не назвала. 

Поклонники предполагают, что актриса сделала это в целях безопасности. 

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Также подписчики отметили, что после такого может остаться шрам. И Ольга успокоила их и сказала, что шрам может быть, если родинка маленькая, а когда она большая – со временем он исчезает.

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Актриса, Ольга Сумская.
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