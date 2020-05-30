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Сумская, Писанка и Роговцева: украинская актриса выложила архивное фото с отдыха

Сумская, Писанка и Роговцева: украинская актриса выложила архивное фото с отдыха
17:31 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:На опубликованных кадрах Ольга Сумская запечатлена во время отдыха на море вместе со своими друзьями: Русланой Писанкой, Владимиром Горянским, Виталием Борисюком и Адой Роговцевой.

Актриса Ольга Сумская ведет активную жизнь в соцсетях. Ее аккаунт в Instagram уже насчитывает 658 тысяч подписчиков и с каждым днем их количество растет. Многочисленные поклонники имеют великолепную возможность любоваться любимой актрисой, наблюдать за ее творческой деятельностью и первыми узнавать подробности личной жизни. А недавно Ольга поделилась воспоминаниями и показала эксклюзивные фото с Международного кинофестиваля "Алые паруса", который проходил в Артеке в 2001 году.

Так, в Instagram Сумской появилась серия фотографий, которые были сделаны на побережье Черного моря.

На пляже вместе с актрисой купаются и веселятся - актриса и телеведущая Руслана Писанка (еще до того, как преобразилась), легендарная звезда кино Ада Роговцева, актеры Владимир Горянский, Виталий Борысюк, Иван Гаврилюк, советская и украинская актриса театра и кино Раиса Недашковская и старшая дочь Сумской - Антонина Паперная.

 
 
 
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"Згадаємо світлі,мирні часи... Міжнародний кінофестиваль "Алые паруса" рідний Артек, липень 2001 року!Українська делегація в повному складі біля Чорного моря! Вміємо відпочивати! Руслана Писанка, Владимир Горянский, Виталий Борисюк, Раиса Недашковская (Raisa), Антонина Паперная, Ада Роговцева, Іван Гаврилюк,Ольга Сумська!", - подписала снимки звезда.

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Милые кадры, где знаменитости так беззаботно и непосредственно плещутся в море, произвели настоящий фурор в Сети.

"Какие светлые и чистые фотографии, на которых настоящие люди с живыми эмоциями! Спасибо вам, Ольга, за эти снимки будто из прошлой счастливой жизни. Надеюсь такие встречи ещё будут впереди", "Супер! Фотки - суцільний позитив! Дякую!", "Какие веселые,прекрасные смотрю на ваши фото и так тепло и радостно в душе", "Писанка крутая!", "Які чудові фото, чудові актори, прекрасний улюблений Крим!Дякуємо, Олю!", - пишут фанаты.

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