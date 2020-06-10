"Не получилось незаметно": Ольга Сумская о причине удаления родинки

Новости шоу бизнеса:Украинская актриса объяснила, почему удалила свою "легендарную" родинку.

Ольга Сумская рассказала, что на удаление родинки она решилась не по медицинским целям, а просто потому, что она мешала.

В юности была маленькой, а с возрастом стала немного больше. Никаких медицинских показаний для этого не было. Думала на карантине незаметно удалить, не получилось незаметно, – прокомментировала свои небольшие изменения на лице Сумская.

Артистка также добавила, что не ожидала такого ажиотажа вокруг этой темы. Она убеждена, что это не должно быть предметом для разговоров, ведь "мало кто, что удалил".

Впервые изменение во внешности актрисы заметили в инстаграме, где та опубликовала фотографию вблизи и без макияжа. Однако если посмотреть ее фотографии в сети, то можно заметить, что родинка "исчезла" на лице Сумской еще 17 мая.

В одном из комментариев под постом она ответила, что удалила родинку. А на вопрос, останется ли у нее шрам, она объяснила, что шрам может быть, если родинка маленькая, а когда она больше – со временем шрам исчезает.