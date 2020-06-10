Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине 4G-интернет покрывает более половины населенных пунктов
В Украине 4G-интернет покрывает более половины населенных пунктов
Зеленский признался, что хотел назначить Богдана генпрокурором
Зеленский признался, что хотел назначить Богдана генпрокурором
Фьюри и Джошуа проведут два боя
Фьюри и Джошуа проведут два боя
Цвет волос и характер: узнайте о себе немного больше
Цвет волос и характер: узнайте о себе немного больше

"Не получилось незаметно": Ольга Сумская о причине удаления родинки

"Не получилось незаметно": Ольга Сумская о причине удаления родинки
22:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская актриса объяснила, почему удалила свою "легендарную" родинку.

Ольга Сумская рассказала, что на удаление родинки она решилась не по медицинским целям, а просто потому, что она мешала. 

В юности была маленькой, а с возрастом стала немного больше. Никаких медицинских показаний для этого не было. Думала на карантине незаметно удалить, не получилось незаметно, – прокомментировала свои небольшие изменения на лице Сумская.

Артистка также добавила, что не ожидала такого ажиотажа вокруг этой темы. Она убеждена, что это не должно быть предметом для разговоров, ведь "мало кто, что удалил".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Готуємося до дня вишиванки разом,яке має відбутися 21травня!Я давно вже сприймаю вишиванку,як повсякденний одяг,в якому почуваю себе впевнено і яскраво!Так одягались наші прабабусі,самі вирощували льон,коноплі і робили унікальну тканину власноруч..Навіть на карантині я не втрималась і замовила у вітчизняних майстрів декілька нових суконь!А на свято #вишиванкаday буде дуже цікава зйомка разом з улюбленою @yu_magdych !Дочекайтеся!

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Впервые изменение во внешности актрисы заметили в инстаграме, где та опубликовала фотографию вблизи и без макияжа. Однако если посмотреть ее фотографии в сети, то можно заметить, что родинка "исчезла" на лице Сумской еще 17 мая.

Теперь нет изюминки: актриса Ольга Сумская удалила легендарную родинку

В одном из комментариев под постом она ответила, что удалила родинку. А на вопрос, останется ли у нее шрам, она объяснила, что шрам может быть, если родинка маленькая, а когда она больше – со временем шрам исчезает. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актриса, Ольга Сумская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жара, ливни и штормовой ветер: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
02 Как быстро избавиться от газов в кишечнике
03 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июня
05 В Минздраве сообщили, какие области не могут смягчить карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд по MH17: прокуратура заявила о показаниях свидетеля запуска ракеты
MH17: прокуратура заявила о "надежном" свидетеле
После жалоб бизнеса президент позвонил главе Минэкономики
После жалоб бизнеса президент позвонил главе Минэкономики
Кулеба: Украина не изменяет границы Береговского района в угоду интересам Венгрии
Кулеба: Украина не изменяет границы Береговского района
Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь