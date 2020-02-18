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"Мужчины любят глазами": Ольга Сумская раскрыла секрет идеальных семейных отношений

"Мужчины любят глазами": Ольга Сумская раскрыла секрет идеальных семейных отношений
20:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская актриса уже 24 года живет в официальном браке с Виталием Борисюком.

Ольга Сумская стала гостьей "Звездного пути". Именно в эфире этой программы актриса поделилась секретами своей личной жизни. В частности, звезда призналась, что давно лишилась неприглядных халатов или футболок со штанами. Даже дома Ольга Сумская хочет выглядеть безупречно, чтобы не терять страсть с мужем.

"Мужчины любят глазами, и от них ничего нельзя скрыть. Я иногда замечаю этот взгляд Виталика, когда он так пристально смотрит на меня. И в этом взгляде я читаю: "О, мама, сегодня ты the best!". Как это бодрит женщину! А когда ты в каком-то растянутом костюме, футболке или в ужасном халате ходишь по дому... Нет, я все это выбросила. У меня теперь домашняя одежда очень соблазнительная. И таких костюмчиков много", – рассказала Ольга Сумская.

Кроме того, актриса имеет свои секреты с Виталием Борисюком, которые помогают им сохранить чувства на протяжении 24 лет брака. Ольга Сумская спит с мужем в разных комнатах и часто приносит ему утром кофе. В то же время Виталий Борисюк также радует свою возлюбленную сюрпризами: он готовит утренние фреши и нарезку фруктов.

"Иногда я приношу ему в постель кофе со словами: "приятного аппетита, солнышко". И Виталика это смущает. Он иногда приносит мне фреш и фрукты. Мы любим так начать утро. Сейчас мы спим в отдельных спальнях, и я считаю, что это абсолютно нормально. Потому что у нас такой образ жизни, что мы постоянно вместе: и дома, и на работе. Лучше постучать: "Графиня, к вам можно?" – "ТДа". И мне это так нравится. Я мечтала именно об этом: "Графиня, к вам можно? Это князь Борисюк", – поделилась Ольга Сумская.

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Это несколько необычная практика для украинцев. Однако в шоу-бизнесе есть немало пар, которые имеют в доме отдельные спальни. Так, Оля Полякова также призналась Оля Полякова назвала причину, почему спит с мужем в разных комнатах , что не ночует в одной постели со своим мужем. Артистка пояснила, что у нее очень чувствительный сон, поэтому просыпается от малейшего шороха.

"Я очень плохо сплю, плохо засыпаю, просыпаюсь от маленького шороха. А он может и захропеть. И вообще я считаю, что это только, когда был квартирный вопрос, люди придумали спать в одной постели. А до этого, когда у людей были нормальные дома, то всегда была женская спальня у королевы, а у короля была мужская спальня. У них были тайные ходы, и они там ходили друг к другу, радовали и расходились нормально спать", – объяснила Оля Полякова.

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Ольга Сумская, Виталий Борисюк.
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