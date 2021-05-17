Ольга Сумская в роскошном белом платье спела на своей свадьбе (фото, видео)

6 мая одна из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе, актеры театра и кино Ольга Сумская и Виталий Борисюк отметили 25-летие супружеской жизни, и пара решила вновь обменяться свадебными клятвами в честь годовщины.

54-летняя артистка поразила гостей роскошным дизайнерским белым платьем, которое идеально подчеркивало ее стройную фигуру. Жених был одет в белый смокинг с черной бабочкой.

К импровизированному алтарю супругов сопровождала их общая дочь Анна.

На празднике присутствовали коллеги и близкие друзья звездной пары, среди которых можно выделись Владимира Горянского и Гарика Кричевского с супругами, Виталия Козловского.

View this post on Instagram A post shared by Лидия Тропман (Lidiya Tropman) (@lidokfoto)

View this post on Instagram A post shared by Лидия Тропман (Lidiya Tropman) (@lidokfoto)

Кадрами с церемонии Ольга Сумская поделилась в сториз Инстаграма.

Ранее Ольга Сумская откровенно рассказала о потере третьего ребенка.