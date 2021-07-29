Ольга Сумская поделилась беременным фото: "Красивая до невозможности"

Заслуженная и народная артистка Украины, актриса театра и кино Ольга Сумская, которая на день рождения своего мужа Виталия Борисюка устроила роскошный сюрприз во время отдыха в Египте, удивила новым фото на официальной странице в Инстаграме.

В соцсети 54-летняя звезда выложила фото, на котором она изображена обнаженной с округлившимся животом, прикрыв голое тело белой накидкой.

"2002 год... Беременна Аней", - объяснила фото Сумская.

Снимок, на котором актриса беременна младшей дочерью от второго супруга, собрал множество комплиментов от поклонников актрисы, а некоторые подписчицы даже решили, что 54-летняя знаменитость находится в интересном положении сейчас, ведь спустя 20 лет Ольга Сумская практически не изменилась внешне и остается невероятной красавицей.

Анна Борисюк родилась в семье известных украинских актеров 2 марта 2002 года. У актрисы также есть старшая дочь Антонина от предыдущего брака с актером Евгением Паперным.

View this post on Instagram A post shared by Ольга Сумская (@olgasumska)

View this post on Instagram A post shared by Ольга Сумская (@olgasumska)

Напомним, что 6 мая этого года Ольга Сумская и Виталий Борисюк отметили 25-ю годовщину брака. Супруги решили в этом году снова обменяться свадебными клятвами и устроили торжественную церемонию с близкими друзьями.