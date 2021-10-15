Три покоління на одному фото: Ольга Сумська показала своїх найдорожчих жінок

Сумська Ганна Іванівна відзначила з сім’єю своє 88-річчя

Заслужена артистка України Ольга Сумська, яка раніше поділилася рецептом кабачкової лазаньї, порадувала шанувальників новим фото, на якому зображені всі три покоління акторської сім’ї.

У себе в Інстаграмі 55-річна актриса опублікувала серію знімків зі своєю мамою Ганною Сумською, яка 14 жовтня відзначила 88-річчя, дочками Антоніною Паперною і Ганною Борисюк, а також чоловіком, актором театру і кіно Віталієм Борисюком.

"Найщасливіші миті в житті … Святкування 88-річчя нашої матусі, Ганни Іванівни! Многая Літа, рідна! Моя душа, мій всесвіт! Сім’я в обіймах любові! Дякую сердечно всіх вас, друзі за теплі привітання! Зі святом!", — написала Ольга Сумська до фото.

Такими ж фото поділилася у себе в Інстаграмі старша дочка Ольги Сумської Антоніна. 31-річна актриса живе і працює в Москві. Вона знаходиться в цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Ягличем, від якого народила двох дітей: доньку Єву (2017) і сина Данила (2020).

А ось, кого не було на сімейних портретах, так це старшої сестри Ольги Сумської, 65-річної народної артистки України Наталії Сумської.

Нагадаємо, що 22 серпня Ольга Сумська відсвяткувала своє 55-річчя. У цей день актриса театру і кіно розмістила в соцмережі трійку барвистих фото з собою.