"Максимально просто": Ольга Сумська поділилася рецептом лазаньї з кабачків без борошна

Заслужена артистка України розповіла, що ще можна приготувати з кабачків.

Українська актриса Ольга Сумська, яка 22 серпня відсвяткувала своє 55-річчя, дуже любить готувати і часто балує свого чоловіка Віталія Борисюка смачними стравами. Однак про своїх шанувальників вона теж не забуває і ділиться з ними цими рецептами.

На сторінці Сумської в Інстаграмі можна знайти безліч рецептів простих і дуже смачних страв. Одним з таких страв стала лазаньї з кабачків, яка готується без борошна.

"Ділюся рецептиком фантастичною осінньої лазаньї з кабачків! Ніякої муки!" — пише Ольга Сумська.

Рецепт досить простий: беремо будь-який фарш, підсмажуємо його з цибулею, додаємо помідори, окремо підсмажуємо нарізаний тонкими слайсами кабачок (1-2шт), змащуємо форму маслом, викладаємо шматочки підсмаженого кабачка, потім шар фаршу, наступним натертий сир, знову кабачки, фарш, зверху сир і помідори.

Все це запікаємо при 180 градусах 30-40 хв до готовності!

Ще більше рецептів ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".