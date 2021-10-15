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Три поколения на одном фото: Ольга Сумская показала своих самых дорогих женщин

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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На фото - Ольга Сумская и ее мама, актриса Анна Опанасенко-Сумская Новость обновлена 15 октября 2021, 09:40
На фото - Ольга Сумская и ее мама, актриса Анна Опанасенко-Сумская

Сумская Анна Ивановна отметила с семьей свое 88-летие

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская, которая ранее поделилась рецептом кабачковой лазаньи, порадовала поклонников новым фото, на котором изображены все три поколения актерской семьи.

У себя в Инстаграме 55-летняя актриса опубликовала серию снимков со своей мамой Анной Сумской, 14 октября отметившей 88-летие, дочерями Антониной Паперной и Анной Борисюк, а также мужем, актером театра и кино Виталием Борисюком.

"Самые счастливые мгновения в жизни… Празднование 88-летия нашей мамочки, Анны Ивановны! Многая Лета, родная! Моя душа, моя вселенная! Семья в объятиях любви! Спасибо сердечно всех вас, друзья за теплые поздравления! С праздником!", — написала Ольга Сумская к фото.

Такими же фото поделилась у себя в Инстаграме старшая дочь Ольги Сумской Антонина. 31-летняя актриса живет и работает в Москве. Она находится в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем, от которого родила двух детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).

А вот, кого не было на семейных портретах, так это старшей сестры Ольги Сумской, 65-летней народной артистки Украины Натальи Сумской.

Напомним, что 22 августа Ольга Сумская отпраздновала свое 55-летие. В этот день актриса театра и кино разместила в соцсети тройку красочных фото с собой.

Теги:
#Ольга Сумская #Виталий Борисюк #Антонина Паперная #Анна Опанасенко-Сумская
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