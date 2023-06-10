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Билык и Могилевскую не узнать: как изменились украинские певицы - звезды нулевых (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Звезды украинской эстрады
Звезды украинской эстрады. Фото Коллаж "Телеграфа"

О Ламе и "Алиби", чьи песни были хитами в 2000-х, сегодня ничего не слышно

Украинская эстрада в конце 90-х – начале нулевых активно развивалась, подарив нам много известных по сей день имен. Наталья Могилевская, Ирина Билык, Руслана становились все успешнее и популярнее в эти годы.

В украинском шоу-бизнесе 2000-х уживались совершенно разные за стилем исполнительницы: Мария Бурмака и Ассия Ахат, Алена Винницкая и Гайтана. Хиты дуэта "Алиби", певиц Lama и Евгении Власовой тогда пела вся страна.

Сейчас же о многих из звезд 90-00-х ничего не слышно. Ахат, "Алиби", Lama, Бурмака поддерживают Украину и выступают, в том числе на благотворительных концертах, но уж не так популярны, как на пике своих карьер. Тогда как Билык и Могилевской удалось завоевать звание поп-див украинского шоу-бизнеса, а Руслана навсегда вошла в историю нашей культуры как первая победительница от Украины на "Евровидении".

"Телеграф" вспоминает ярких украинских артисток конца 90-х – начала 2000-х. Кто-то почти не изменился, как Руслана, других же поклонники часто критикуют за "перекраивание" внешности.

Украинские певицы 90-х и 00-х: фото раньше и сейчас

Ассия Ахат (58 лет)

Ассия Ахат раньше и сейчас
Ассия Ахат верна черному цвету волос и челке

Ирина Билык (53 года)

Ирина Билык раньше и сейчас
Ирина Билык несколько раз прибегала к услугам пластических хирургов

Наталья Могилевская (47 лет)

Наталья Могилевская раньше и сейчас
Такой Могилевскую многие не помнят

Алена Винницкая (48 лет)

Алена Винницкая раньше и сейчас
Из рок-дивы в гламурную ведущую на ТВ

Руслана (50 лет)

Руслана раньше и сейчас
Время над Русланой, похоже, власти не имеет

Lama (47 лет)

Певица Лама раньше и сейчас
Наталья Дзенькив (настоящее имя певицы) почти не изменилась

Евгения Власова (45 лет)

Евгения Власова раньше и сейчас
Власова не стареет

Гайтана (44 года)

Гайтана раньше и сейчас
О Гайтане сегодня ничего не слышно

Мария Бурмака (52 года)

Мария Бурмака раньше и сейчас
С первых шагов на сцене и до сейчас занимает активную гражданскую позицию

"Алиби" (40 и 39 лет)

Анна и Ангелина в девичестве Завальские

Дуэт Алиби раньше и сейчас
Артистки поют с юных лет, поэтому и популярность пришла к ним рано

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась звезда сериала "Роксолана" Ольга Сумская. Сегодня актрисе 56 лет.

Теги:
#Руслана #Наталья Могилевская #Певицы #Ирина Билык #Евгения Власова