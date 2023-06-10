Билык и Могилевскую не узнать: как изменились украинские певицы - звезды нулевых (фото)

О Ламе и "Алиби", чьи песни были хитами в 2000-х, сегодня ничего не слышно

Украинская эстрада в конце 90-х – начале нулевых активно развивалась, подарив нам много известных по сей день имен. Наталья Могилевская, Ирина Билык, Руслана становились все успешнее и популярнее в эти годы.

В украинском шоу-бизнесе 2000-х уживались совершенно разные за стилем исполнительницы: Мария Бурмака и Ассия Ахат, Алена Винницкая и Гайтана. Хиты дуэта "Алиби", певиц Lama и Евгении Власовой тогда пела вся страна.

Сейчас же о многих из звезд 90-00-х ничего не слышно. Ахат, "Алиби", Lama, Бурмака поддерживают Украину и выступают, в том числе на благотворительных концертах, но уж не так популярны, как на пике своих карьер. Тогда как Билык и Могилевской удалось завоевать звание поп-див украинского шоу-бизнеса, а Руслана навсегда вошла в историю нашей культуры как первая победительница от Украины на "Евровидении".

"Телеграф" вспоминает ярких украинских артисток конца 90-х – начала 2000-х. Кто-то почти не изменился, как Руслана, других же поклонники часто критикуют за "перекраивание" внешности.

Украинские певицы 90-х и 00-х: фото раньше и сейчас

Ассия Ахат (58 лет)

Ассия Ахат верна черному цвету волос и челке

Ирина Билык (53 года)

Ирина Билык несколько раз прибегала к услугам пластических хирургов

Наталья Могилевская (47 лет)

Такой Могилевскую многие не помнят

Алена Винницкая (48 лет)

Из рок-дивы в гламурную ведущую на ТВ

Руслана (50 лет)

Время над Русланой, похоже, власти не имеет

Lama (47 лет)

Наталья Дзенькив (настоящее имя певицы) почти не изменилась

Евгения Власова (45 лет)

Власова не стареет

Гайтана (44 года)

О Гайтане сегодня ничего не слышно

Мария Бурмака (52 года)

С первых шагов на сцене и до сейчас занимает активную гражданскую позицию

"Алиби" (40 и 39 лет)

Анна и Ангелина в девичестве Завальские

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