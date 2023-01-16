"Ми у двох, як Бонні і Клайд": Могилевська розкрила, за яких небезпечних обставин зустріла кохання

47-річна виконавиця не приховує, що була самотньою за власним рішенням

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про свого коханого. 47-річна зірка була знайома з чоловіком 20 років, але тільки зараз побачила в ньому кохану людину.

З ним артистка допомагала під час евакуації українців з небезпечного регіону. "Саме війна познайомила з таким самим, як я, божевільним чоловіком, який зі мною був в таких гарячих точках, що ніхто з моєї команди вже не був готовий туди їхати. Ми у двох, як Бонні і Клайд. Де ми тільки не були, з одним його пістолетом. Він просто безбашений. І я така сама", — розповіла співачка в інтерв'ю Григорію Решетнику в програмі "Як ти?".

Артистка не приховує, що дуже довго була самотньою, і це було її свідоме рішення. Давно Могилевська дала собі клятву, що поки не стане хорошою дружиною, не буде ні з ким будувати серйозні стосунки. Доля вирішила, що жінка вже готова зустріти гідного чоловіка.

Наталія не говорить, чим займається її коханий, відкресливши, що зараз не на часі обговорювати її особисте життя.

Нагадаємо, що раніше відома українська співачка Наталія Могилевська показала в кліпі зруйновані окупантами українські міста. Наразі зірка допомагає своїм землякам, виступає на благодійних заходах, турбується про дітей, у яких війна забрала батьків.

В травні минулого року Могилевська порушила тему усиновлення і розповіла, чи готова до материнства.