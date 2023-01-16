"Мы вдвоем, как Бонни и Клайд": Могилевская раскрыла, при каких опасных обстоятельствах встретила любовь

47-летняя исполнительница не скрывает, что была одинокой по собственному решению

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своем любимом. 47-летняя звезда была знакома с мужчиной 20 лет, но только сейчас увидела в нем любимого человека.

С ним Наталья помогала во время эвакуации украинцев из опасного региона. "Именно война познакомила с таким же, как я, сумасшедшим мужчиной, который со мной был в таких горячих точках, что никто из моей команды уже не был готов туда ехать. Мы вдвоем, как Бонни и Клайд. Где мы только не были, с одним его пистолетом. Он просто безбашенный. И я такая же", — рассказала певица в интервью Григорию Решетнику в программе "Як ти?".

Артистка не скрывает, что очень долго была одинока, и это было ее сознательное решение. Давно Могилевская дала себе клятву, что пока не станет хорошей женой, ни с кем не будет строить серьезные отношения. Судьба решила, что женщина уже готова встретить достойного мужчину.

Наталья не говорит, чем занимается ее любимый, отметив, что сейчас не время обсуждать ее личную жизнь.

Напомним, что ранее известная украинская певица Наталья Могилевская показала в клипе разрушенные оккупантами украинские города. Сейчас звезда помогает своим землякам, выступает на благотворительных мероприятиях, заботится о детях, у которых война забрала родителей.

В мае прошлого года Могилевская подняла тему усыновления и рассказала, готова ли к материнству.