Не верят фото с разбомбленными домами: Могилевская рассказала о "зазомбированной" родне из россии
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Певица рассказала об отношениях с равнодушными родственниками из рф
Украинская певица Наталья Могилевская, которая сбивала вражеский дрон над своим домом, рассказала о безразличии своих родственников, которые сейчас живут в стране-агрессорше россии.
47-летняя артистка рассказала в новом интервью Григория Решетника в программе "Як ти?", что в первые дни после масштабного вторжения россии в Украину она писала к тем родным, кто должен был бы поддержать ее, попросить прощение.
"Говорю: "Война началась". Они мне не поверили. Я говорю: "Ну вот же фотки, видео, смотрите!". Говорит: "Какого года это фото?", — цитирует разговор с родственниками Могилевская.
Также певица рассказала, что с 2014 года ни разу не пересекала границу россии. Могилевская перестала общаться с российскими коллегами и в настоящее время не имеет контактов с рф.
" 8 лет, там почти не осталось связей", — заявила исполнительница.
Напомним, что ранее известная украинская певица Наталья Могилевская показала в клипе разрушенные оккупантами украинские города. Сейчас звезда помогает своим землякам, выступает на благотворительных мероприятиях, заботится о детях, у которых война забрала родителей.
В мае прошлого года Могилевская подняла тему усыновления и рассказала, готова ли к материнству.