Не вірять фото з розбомбленими будинками: Могилевська розповіла про "зазомбовану" рідню з росії

Співачка розповіла про стосунки з байдужими родичами з рф

Українська співачка Наталія Могилевська, яка збивала ворожий дрон над своєю оселею, розповіла про байдужість своїх родичів, які зараз живуть в країні-агресорші росії.

47-річна артистка розповіла в новому інтерв'ю Григорія Решетника в програмі "Як ти?", що в перші дні після масштабного вторгнення росії в Україну вона писала до тих рідних, хто мав би підтримати її, попросити вибачення.

"Кажу: "Війна почалася". Вони мені не повірили. Я кажу: "Ну ось же фотки, відео, дивіться!". Каже: "Якого року це фото?", — цитує розмову з родичами Могилевська.

Також співачка розповіла, що з 2014 року жодного разу не перетинала кордон росії. Могилевська перестала спілкуватись з російськими колегами і на даний час не має контактів із рф.

"8 років, там майже не залишилось зв'язків", — заявила виконавиця.

Нагадаємо, що раніше відома українська співачка Наталія Могилевська показала в кліпі зруйновані окупантами українські міста. Наразі зірка допомагає своїм землякам, виступає на благодійних заходах, турбується про дітей, у яких війна забрала батьків.

В травні минулого року Могилевська порушила тему усиновлення і розповіла, чи готова до материнства.