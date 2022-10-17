"Намагалися із сусідами його збити": українська співачка показала, як над її домом у Києві літав російський дрон (відео)

Могилевська зізналася, що дуже боялася падіння безпілотника на її дім

У понеділок, 17 жовтня, Київ зазнав масштабної атаки іранських дронів. Один із ворожих безпілотників на власні очі побачила й українська співачка Наталія Могилевська. Їй навіть вдалося зняти БПЛА.

Роликом Могилевська поділилася на своїй сторінці в Instagram. У відео можна почути гучний звук, який видає іранський безпілотник. Артистка зізналася, що дуже боялася падіння апарату на свій дім.

Так, Могилевська поділилася з підписниками емоціями від побаченого дрона над дахом власного будинку.

"Ворожий дрон над моїм будинком сьогодні. Було дуже страшно, тому що всі ми з сусідами намагалися його збити, і я боялася, щоб він не впав на наші будинки", — йдеться у публікації.

У коментарях користувачі підтримують співачку та бажають їй сил. Багато хто зазначив, що теж бачили дрони в понеділок у столиці України.

Нагадаємо, на сьогоднішній обстріл українських міст іранськими дронами-камікадзе та російськими ракетами відреагувала відома співачка Софія Ротару. Артистка обмежилася фотографією зруйнованого будинку та смайлом в Інстаграм-сторіс.

Як раніше повідомлялося, 17 жовтня в результаті атаки БПЛА рф стався вибух у житловій багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва. Внаслідок нальоту дрона-камікадзе загинули щонайменше троє людей. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов опинився у самому епіцентрі вибухів, знявши фото та відео перших хвилин після ворожої атаки.