Умерла 10 лет назад: Могилевская показала, какой ее мама была в молодости

47-летняя певица похоронила маму за день до своего дня рождения

Украинская певица Наталья Могилевская, кардинально изменившаяся с начала своей музыкальной карьеры, рассказала о годовщине смерти своей мамы Нины Могилы.

47-летняя артистка в соцсети Инстаграм напомнила своим подписчикам, что ее самого родного человека не стало ровно 10 лет назад — умерла Нина Могила в возрасте 67 лет 31 июля 2013 года.

"Я вспоминаю тайные моменты своего детства, плачу, шучу над тем, как я взрослела. Рассказываю, с какими трудностями и победами столкнулась при жизни. И, как именно ты, моя прекрасная мама, и твой голос изнутри, помогали мне найти выход, миновать кризис и прийти к победам", — написала Могилевская.

Исполнительница поделилась с поклонниками также и архивными фото своей мамы. Следует добавить, что Нина Могила более семи лет боролась с тяжелым заболеванием крови, и длительное время лечилась в Германии. Похороны женщины прошли 1 августа — за день до дня рождения самой артистки.

Нина Могила в молодости

Наталья Могилевская с родителями – мамой Ниной и папой Алексеем

Напомним, что в мае прошлого года Наталья Могилевская подняла тему усыновления и рассказала, готова ли к материнству. В январе 2023-ого певица призналась, что находится в романтических отношениях. С этим мужчиной артистка помогала во время эвакуации украинцев из опасного региона.