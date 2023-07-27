В платье-рубашке с цветочным принтом: 76-летняя королева Камилла показала свой летний наряд (фото)

Супруга короля Британии Чарльза III подобрала сумку за 5200 долларов

Королевский тур по английским городам продолжается. Только недавно король Великобритании Чарльз III вместе с женой Камиллой посещали фермерский городок в Бреконе. Теперь супруги с официальным визитом побывали на юбилейной выставке цветов в поместье Сандрингем.

Для мероприятия королева-консорт Камилла принарядилась в цветастое, плиссированное платье-рубашку с зеленым рисунком в виде листьев плюща дизайнера Фионы Клэр.

Она объединила наряд с парой своих любимых кожаных туфель телесного цвета на каблуке от Sole Bliss, а также парой огромных жемчужных сережек и синим браслетом Van Cleef and Arpels Alhambra.

Камилла добавила к своему образу ожерелье, надев кулон с голубым топазом от Кики МакДонаф и часто носимое ожерелье в форме диска с инициалами ее внуков. Она также была с сумкой Bottega Veneta телесного цвета за 5200 долларов (свыше 192 тысяч грн), пишет pagesix.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Image

Фото: Getty Image

Напомним, что 22 июля старшему сыну герцогов Уэльских, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, исполнилось десять лет. По этому случаю в сети был опубликован официальный портрет повзрослевшего принца Джорджа. Напомним, что он, согласно престолонаследию, должен стать будущим королем Великобритании после своего дедушки Чарльза III и своего отца Уильяма.

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