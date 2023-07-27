Хейли Бибер "засветилась" на улицах Лос-Анджелеса в трендовых шортах (фото)

26-летняя супермодель является иконой стиля своего поколения

Известная американская модель и телезвезда, родившаяся в семье голливудского актера Стивена Болдуина (а еще профессора Киевского университета культуры), а также жена канадской звезды Джастина Бибера — Хейли Бибер, продемонстрировала стильный летний образ.

В среду, 26 июля, девушка прошлась по улицам Лос-Анджелеса, Калифорния. Хейли, которая в 2017 году получила титул "Самая влиятельная девушка в мире стиля" на церемонии FN Achievement Awards, показала, как можно гармонично комбинировать в летнем образе короткий белый топ и трендовые в этом сезоне светлые джинсовые бермуды.

Свой аутфит супермодель дополнила темной, мешковатой курткой из денима от Calvin Klein, черной сумочкой через плечо и спортивными кедами Adidas. С аксессуаров Хейли Бибер выбрала золотые сережки и черные солнечные очки.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что американская модель, представляющая голливудскую актерскую династию Болдуинов, вышла замуж за канадского исполнителя Джастина Бибера в 2018 году. При этом Болдуин сменила свою фамилию на Бибер.

Известно, что супермодель очень религиозная. Также ранее в одном с интервью Хейли призналась, что имеет 19 татуировок, однако, по ее словам, все они очень малозаметны.

Ранее "Телеграф" писал, как сделать макияж, как у Хейли Бибер. Напомним, что в этом сезоне особенно популярен стиль мейк-апа "latte girl", который позволяет создать эффект загара без вреда для кожи.