Стивен Болдуин посетил один из киевских ВУЗов

Награждение званием профессора Киевского университета культуры голливудского актера, режиссера и продюсера Стивена Болдуина состоялось 21 сентября во время его встречи со студентами. На ней он поделился своим опытом и вдохновил молодежь на учебу и творчество.

"Не создавайте фильмы об уже давно всем известных идеях. Но создавайте фильмы про прекрасных людей, которые творят эти идеи. Так много фильмов снимают про Вторую мировую войну, но они не понимают, что хорошая история, это когда вы встречаете хороших людей. Хорошая история - это та, которая объединяет всех нас, объединяет ценности и идеи, которые касаются всех людей, не кого-то в частности. Поэтому помните об этом, создавайте фильмы о больших ценностных идеях", - поделился со студентами на встрече актер.

По словам Болдуина, рецепт успеха в Голливуде заключается в том, что нужно начинать создавать кино, даже если это на 5 минут и снято на собственный телефон. Актер призвал студентов записывать все их мысли и идеи, не мешкая снимать фильмы с друзьями. Ведь именно это и является опытом и началом в карьере каждого. Как рассказал актер, в 2020 году он будет снимать фильм в Украине, на который проводит кастинг среди студентов университета.