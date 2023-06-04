Стилист назвал 8 трендов шорт и как их носить, чтобы было стильно этим летом (фото)

Присмотрите себе классные шорты среди топа актуальных трендов 2023 года. Некоторые из них скрывают недостатки фигуры

Тема шорт волнует наше сознание каждое лето. Кроме того, что не всем нравится этот элемент гардероба, вокруг него до сих пор бушуют мириады модных мифов. Мол, шорты "можно" носить только определенным типам фигур, или что они "прибавляют вес". Безусловно, определенные принципы для выбора шорт есть, и первый шаг – понимание того, на какие модели вообще следует обращать внимание.

Персональный стилист Матвей Калугин назвал 9 актуальных трендов, а также рассказал, какие из них скрывают недостатки фигуры и подчеркивают ее преимущества.

Шорты с поясом

Понятна многим модель. Следует выбирать в А-силуэте с высокой посадкой и структурированным поясом. Акцентируют талию и хорошо обрамляют бедра любого объема.

Льняные бермуды

Можно отнести к категории трендовой базы. Длина – до середины бедра или несколько выше колена.

Бермуды из денима

Прямые модели на высокой талии лучше подойдут для коррекции живота, а для объемных бедер обратите внимание на изделия А-силуэта.

Шорты-карго

Сейчас на пике трендового Олимпа. Могут немного прибавлять объему бедрам, но под расслабленный streetwear будут подходить как можно лучше.

Шорты-боксеры

Уже не первый сезон на слуху. Это дерзкий и интересный выбор, который привнесет маскулинные нотки в нежные летние стилизации.

Сатиновые шорты

Идеально подходят к вечерним стилизациям с рубашками и блузками. Если вы хотите показать миру свои красивые длинные ноги, этот вариант однозначно для вас.

Шорты кроше

Особенно популярны в экстремальной мини-длине. Интересный вариант для отдыха.

Велосипедки

Также относятся к актуальной базе, и их можно носить всем, и размеру XS, и XXL, и мужчинам тоже! Правильная посадка, длина, материал и стилистические приемы способны творить чудеса.

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