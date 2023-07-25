"Горячий" тренд лета: как сделать себе латте-макияж, как у Хейли Бибер (видео)
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Цвет "кофе с молоком" является основной характеристикой этого образа
Летом особенно актуален тренд минимализма в макияже, когда предпочитают не перегружать кожу косметикой. В этом сезоне особенно популярен стиль макияжа "latte girl", который позволяет создать эффект загара без вреда для кожи.
Этот популярный стиль ориентирован на использование оттенков, напоминающих карамель и мягко загорелую кожу, такие как телесные, коричневые и бронзовые. Главная деталь такого образа — цвет "кофе с молоком".
Недавно знаменитая американская супермодель Хейли Бибер представила свой процесс создания латте-макияжа в видео на TikTok, которое получило более 2,8 миллиона просмотров.
@haileybieber Latte Makeup 🥛☕️☕️ but let’s make it head to toe ✨ @rhode skin ♬ Beat - beaty
Как повторить макияж: пошаговая инструкция
- Увлажните кожу. Нанесите легкий CC-крем или консилер, чтобы выровнять тон. Избегайте плотных тональных основ.
- Используя кремовый бронзер, выделите скулы, контур лба, подбородка и челюсти. Пройдитесь средством по верхнему и нижнему векам.
- Глазам подходят коричневые жидкие тени. Хорошо растушуйте их пушистой кистью, направляя от века к вискам. Закрепите макияж сухими тенями, выбрав оттенок на тон светлее коричневых теней.
- Нанесите тушь на верхние и нижние ресницы. Подойдет как черная, так и коричневая тушь.
- Добавьте золотистый хайлайтер на скулы, подбородок, кончик носа и под бровь.
- Губам выберите кофейный блеск. Он визуально придаст объем и не будет вызывать сухости.
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