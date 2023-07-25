"Горячий" тренд лета: как сделать себе латте-макияж, как у Хейли Бибер (видео)

Цвет "кофе с молоком" является основной характеристикой этого образа

Летом особенно актуален тренд минимализма в макияже, когда предпочитают не перегружать кожу косметикой. В этом сезоне особенно популярен стиль макияжа "latte girl", который позволяет создать эффект загара без вреда для кожи.

Этот популярный стиль ориентирован на использование оттенков, напоминающих карамель и мягко загорелую кожу, такие как телесные, коричневые и бронзовые. Главная деталь такого образа — цвет "кофе с молоком".

Недавно знаменитая американская супермодель Хейли Бибер представила свой процесс создания латте-макияжа в видео на TikTok, которое получило более 2,8 миллиона просмотров.

Как повторить макияж: пошаговая инструкция

Увлажните кожу. Нанесите легкий CC-крем или консилер, чтобы выровнять тон. Избегайте плотных тональных основ. Используя кремовый бронзер, выделите скулы, контур лба, подбородка и челюсти. Пройдитесь средством по верхнему и нижнему векам. Глазам подходят коричневые жидкие тени. Хорошо растушуйте их пушистой кистью, направляя от века к вискам. Закрепите макияж сухими тенями, выбрав оттенок на тон светлее коричневых теней. Нанесите тушь на верхние и нижние ресницы. Подойдет как черная, так и коричневая тушь. Добавьте золотистый хайлайтер на скулы, подбородок, кончик носа и под бровь. Губам выберите кофейный блеск. Он визуально придаст объем и не будет вызывать сухости.

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