Гейлі Бібер "засвітилася" на вулицях Лос-Анджелеса у трендових шортах (фото)

26-річна супермодель є іконою стилю свого покоління

Відома американська модель і телезірка, яка народилася в сім’ї голлівудського актора Стівена Болдвіна, а також дружина канадської зірки Джастіна Бібера — Гейлі Бібер, продемонструвала стильний літній образ.

У середу, 26 липня, дівчина пройшлася вулицями Лос-Анджелеса, Каліфорнія. Гейлі, яка у 2017 році здобула титул "Найвпливовіша дівчина у світі стилю" на церемонії FN Achievement Awards, показала, як можна гармонійно комбінувати в літньому образі короткий білий топ і трендові цього сезону світлі джинсові бермуди.

Свій аутфіт супермодель доповнила темною, мішкуватою курткою з деніму від Calvin Klein, чорною сумочкою через плече та спортивними кедами Adidas. З аксесуарів Гейлі Бібер обрала золоті сережки та чорні сонячні окуляри.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що американська модель, що представляє голлівудську акторську династію Болдвінів, вийшла заміж за канадського виконавця Джастіна Бібера у 2018 році. При цьому Болдвін змінила своє прізвище на Бібер.

Відомо, що супермодель дуже релігійна. Також раніше в одному з інтерв’ю Хейлі зізналася, що має 19 татуювань, проте, за її словами, усі вони дуже малопомітні.

Раніше "Телеграф" писав, як зробити макіяж, як у Гейлі Бібер. Нагадаємо, що цього сезону особливо популярний стиль мейк-апу "latte girl", який дозволяє створити ефект засмаги без шкоди для шкіри.