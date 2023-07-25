"Гарячий" тренд літа: як зробити собі латте-макіяж, як у Гейлі Бібер (відео)

Колір "кава з молоком" є основною характеристикою цього образу

Влітку особливо актуальним є тренд мінімалізму в макіяжі, коли воліють не перевантажувати шкіру косметикою. Цього сезону особливо популярний стиль макіяжу "latte girl", який дозволяє створити ефект засмаги без шкоди для шкіри.

Цей популярний стиль орієнтований на використання відтінків, що нагадують карамель та м’яко засмаглу шкіру, такі як тілесні, коричневі та бронзові. Головна деталь такого образу – колір "кави з молоком".

Нещодавно знаменита американська супермодель Гейлі Бібер представила свій процес створення латте-макіяжу у відео на TikTok, яке отримало понад 2,8 мільйона переглядів.

Як повторити макіяж: покрокова інструкція

Зволожте шкіру. Нанесіть легкий CC-крем або консилер, щоб вирівняти тон. Уникайте щільних тональних основ. Використовуючи кремовий бронзер, виділіть вилиці, контур чола, підборіддя та щелепи. Пройдіться засобом по верхньому та нижньому повіках. Очам підходять коричневі рідкі тіні. Добре розтушуйте їх пухнастим пензлем, направляючи від повіки до скронь. Закріпіть макіяж сухими тінями, вибравши відтінок на тон світліше за коричневі тіні. Нанесіть туш на верхні та нижні вії. Підійде як чорна, так і коричнева туш. Додайте золотистий хайлайтер на вилиці, підборіддя, кінчик носа та під брову. Губам виберіть кавовий блиск. Він візуально додасть об’єм і не спричинятиме сухості.

Нагадаємо, що стильні аксесуари здатні довершити найпростіший образ і зробити його ефектнішим. Але ще є антитренди. Раніше "Телеграф" розповідав, які аксесуари увійшли до списку антитрендів-2023.