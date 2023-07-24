"Дивлюся і ржу": Дорофєєва показала, яким був її "стиль" в дитинстві (фото)

33-річна виконавиця потішила своїх фоловерів

Відома українська співачка і актриса Надя Дорофєєва, яка нещодавно несподівано одружилась з ресторатором Михайлом Кацуріним, потішила своїх шанувальників фотографіями з дитинства.

33-річна виконавиця виклала в Інстаграмі ряд світлин-колажів, на яких зірка порівняла, якою "стильною" була в молодших класах, і якою стала. Варто зазначити, що артистка кардинально змінилась за останні роки — її стиль став більш зухвалим.

"Правильно кажуть, що фундамент освіти, звичок, смаків — закладається в дитинстві. Дивлюся на те, як змінився мій стиль і ржу, бо ніяк", — написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва - в шкільні роки і зараз

Нагадаємо, що українська співачка Надія Дорофєєва розповіла, як ставиться до хейту її весілля з Михайлом Кацуріним. Артистка наголосила, що не збирається "жити заради інших і заради лайків". Нещодавно співачка зізналася, що не змінила прізвище після весілля і вважає, що це на все життя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Надя Дорофєєва стала четвертим тренером в новому сезону проєкту "Голос країни". Разом з нею в червоному кріслі буде фронтвумен українського рок-гурту The HARDKISS, ведуча Євробачення 2023 року Юлія Саніна. Також відомий другий суддя — хітмейкер Артем Пивоваров, а третім став таємничий Килиммен із Kalush Orchestra.