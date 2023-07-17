Дорофєєва відповіла як ставиться до хейту її весілля з Кацуріним

Співачка відповіла всім хейтерам в Інстаграм

Днями, українська співачка Надя Дорофєєва приголомшила соцмережі новиною про заміжжя з ресторатором Михайлом Кацуріним, до якого раніше пішла від співака Володимира Дантеса. Коли саме пара зв’язала себе шлюбом невідомо, але факт залишається фактом.

Така новина сподобалася не всім користувачам, і на Дорофєєва та Кацуріна обрушилася пристойна хвиля хейту. На своїй сторінці в Інстаграмі співачка вирішила прокоментувати, як ставиться до цього.

У сторіс Надія запустила опитувальник для своїх підписників, і одним із питань було "Як вона і Міша ставляться до хейту, щодо їхнього одруження". Свою відповідь Дорофєєва супроводжувала ще однією весільною фотографією.

"Ми чудово розуміємо, що нашу історію не всі сприймають, адже вона не для всіх зрозуміла. Але я не хочу жити заради інших і жити заради лайків" — написала співачка, додавши, що для неї найцінніше у житті — це кохання, і ніякий хейт цьому не завадить.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва була одружена з співаком Володимиром Дантесом. Незабаром після їхнього повідомлення про розрив з’явилися фото артистки в обіймах Михайла Кацуріна. Через якийсь час пара підтвердила чутки про стосунки. Кацурін, як і його обраниця, розлучився. Його ексдружина Дар’я, з якою у Кацуріна двоє дітей, зустрічається з Дантесом. До такого собі "обміну партнерами" пари дружили сім’ями, зустрічали свята та проводили вчотирьох закордонну відпустку. Детальніше про новоспеченого чоловіка Дорофєєвої та їхню історію кохання "Телеграф" розповідав раніше.