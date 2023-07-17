Дорофеева ответила как относится к хейту ее свадьбы с Кацуриным

Певица ответила всем хейтерам в Инстаграм

На днях, украинская певица Надя Дорофеева ошарашила соцсети новостью о замужестве с ресторатором Мишей Кацуриным, к которому ранее ушла от певца Владимира Дантеса. Когда именно пара связала себя узами брака неизвестно, но факт остается фактом.

Такая новость понравилась не всем пользователям, и на Дорофееву и Кацурина обрушилась приличная волна хейта. На своей странице в Инстаграм певица решила прокомментировать, как относится к этому.

В сторис Надежда запустила опросник для своих подписчиков, и одним из вопросов было "Как она и Миша относятся к хейту, касательно их женитьбы". Свой ответ Дорофеева сопроводила еще одной свадебной фотографией.

"Мы отлично понимаем, что нашу историю не все воспринимают, ведь она не для всех понятна. Но я не хочу жить ради других и жить ради лайков" — написала певица, добавив, что для нее самое ценное в жизни — это любовь, и никакой хейт этому не помешает.

Напомним, Надя Дорофеева была в браке в певцом Владимиром Дантесом. Вскоре после их сообщения о разрыве появились фото артистки в объятиях Михаила Кацурина. Спустя какое-то время пара подтвердила слухи об отношениях. Кацурин, как и его избранница, развелся. Его экс-супруга Дарья, с которой у Кацурина двое детей, встречается с Дантесом. До такого себе "обмена партнерами" пары дружили семьями, встречали праздники и проводили вчетвером заграничный отпуск. Подробнее о новоиспеченном муже Дорофеевой и их истории любви "Телеграф" рассказывал ранее.