Стало відоме ім’я четвертого судді "Голосу країни 13"

Цей член журі вже не раз сидів у тренерському кріслі

Тренерський склад нового сезону найвокальнішого шоу України "Голос країни" повністю укомплектований — четверте крісло посіла відома співачка Надя Дорофєєва, про весілля якої стало відомо зовсім недавно. Зазначимо, що артистка вже перемагала у шоу — в 11-му сезоні разом із підопічним із її першої команди Сергієм Лазановським.

Новина про участь Дорофєєвої та у 13-му сезоні з’явилася на сторінці шоу в Інстаграм. Артистка зазначила, що у свою команду шукатиме талановитих, щирих та сміливих музикантів.

"В одне з червоних крісел 13-го сезону сяде артистка, лідер головних музичних чартів, інфлюенсерка, яка підтримує та популяризує українську музику, культуру, мову, моду. Вона – обличчя нової ери української попмузики та тренер-переможець "Голосу країни-11" "- DOROFEEVA" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, фронтвумен українського рок-гурту The HARDKISS, провідна Євробачення 2023 року Юлія Саніна – перший тренер 13 сезону проєкту "Голос країни". Артистка розповіла, які голоси та образи вона очікує побачити у рамках шоу. Також відомий другий суддя — хітмейкер Артем Пивоваров, а третім став таємничий Килиммен із Kalush Orchestra.