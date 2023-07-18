Стало известно имя четвертого судьи "Голоса країни 13"

Этот член жюри уже не раз сидел в тренерском кресле

Тренерский состав нового сезона самого вокального шоу Украины "Голос країни" полностью укомплектован — четвертое кресло заняла известная певица Надя Дорофеева, о свадьбе которой стало известно совсем недавно. Отметим, что артистка уже побеждала в шоу — в 11 сезоне вместе с подопечным из ее первой команды Сергеем Лазановским.

Новость об участии Дорофеевой и в 13-м сезоне появилась на странице шоу в Инстаграм. Артистка отметила, что в свою команду будет искать талантливых, искренних и смелых музыкантов.

"В одно из красных кресел 13-го сезона сядет артистка, лидер главных музыкальных чартов, инфлюэнсерша, которая поддерживает и популяризирует украинскую музыку, культуру, язык, моду. Она – лицо новой эры украинской поп музыки и тренер-победитель "Голоса країни-11" — DOROFEEVA" — говорится в сообщении.

Напомним, фронтвумен украинской рок-группы The HARDKISS, ведущая Евровидения 2023 Юлия Санина – первый тренер 13 сезона проекта "Голос країни". Артистка рассказала, какие голоса и образы она ожидает увидеть в рамках шоу. Также известен второй судья — хитмейкер Артем Пивоваров, а третьтим стал - таинственный Килиммен из Kalush Orchestra.