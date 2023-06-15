Назван третий тренер шоу "Голос країни-13": кресло занял украинский музыкальный супергерой

Никто не знает, кто скрывается под маской нового тренера

Создатели украинского формата всемирно известного музыкального шоу "Голос країни" продолжают открывать тайны нового 13-го сезона. В третье тренерское кресло музыкального проекта сядет "украинский музыкальный супергерой", участник популярной украинской группы, которая победила на "Евровидении-2022", Kalush Orchestra — таинственный КилимМэн.

Об этом сообщается на странице шоу в Инстаграм. Отмечается, что кто именно находится в образе КилимМэна – интрига, ведь за существование группы Kalush Orchestra под этим образом скрывались разные артисты.

"Присоединится к тренерам нового сезона и даст шанс талантливым вокалистам зазвучать на весь мир тренер в образе КилимМэна – участника легендарной группы Kalush Orchestra, которая принесла Украине победу на Евровидении-2022" — говорится в сообщении.

Также организаторы музыкального проекта пообещали, что имя нового, четвертого, тренера станет известно в скором времени, заинтриговав сеть, что это может быть еще один участник группы Kalush Orchestra или звезда украинской музыки, имя которой до сих пор не раскрывали.

Напомним, фронтвумен украинской рок-группы The HARDKISS, ведущая Евровидения 2023 Юлия Санина – первый тренер 13 сезона проекта "Голос країни". Артистка рассказала, какие голоса и образы она ожидает увидеть в рамках шоу. Также известен и второй судья — хитмейкер Артем Пивоваров.