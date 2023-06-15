Названо третього тренера шоу "Голос країни-13": крісло зайняв український музичний супергерой

Ніхто не знає, хто ховається під маскою нового тренера

Творці українського формату всесвітньо відомого музичного шоу "Голос країни" продовжують відкривати таємниці нового 13-го сезону. У третє тренерське крісло музичного проєкту сяде "український музичний супергерой", учасник популярного українського гурту, який переміг на "Євробаченні-2022", Kalush Orchestra — таємничий КилимМен.

Про це повідомляється на сторінці шоу в Інстаграмі. Зазначається, що хтось саме знаходиться в образі КилимМена – інтрига, адже за існування гурту Kalush Orchestra під цим чином ховалися різні артисти.

"Приєднається до тренерів нового сезону і дасть шанс талановитим вокалістам зазвучати на весь світ тренер в образі КилимМена – учасника легендарного гурту Kalush Orchestra, який приніс Україні перемогу на Євробаченні-2022", — йдеться у повідомленні.

Також організатори музичного проєкту пообіцяли, що ім’я нового, четвертого тренера стане відомим незабаром, заінтригувавши мережу, що це може бути ще один учасник гурту Kalush Orchestra або зірка української музики, ім’я якої досі не розкривали.

Нагадаємо, фронтвумен українського рок-гурту The HARDKISS, провідна Євробачення 2023 року Юлія Саніна – перший тренер 13 сезону проєкту "Голос країни". Артистка розповіла, які голоси та образи вона очікує побачити у рамках шоу. Також відомий і другий суддя – хітмейкер Артем Пивоваров.