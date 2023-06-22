Стало известно, кто скрывается за образом Килиммена в кресле нового тренера "Голоса країни"

В образе Килиммена прятался известный украинский продюсер

Недавно стало известно, что третьим тренером в новом сезоне песенного конкурса "Голос країни 2023" стал участник популярной украинской группы, которая победила на "Евровидении-2022", Kalush Orchestra — таинственный Килиммен. Теперь же фанатам шоу раскрыли главную интригу недели.

В прямом эфире "Сніданку з 1+1" ведущие Руслан Сеничкин и Людмила Барбир назвали имя того, кто был за образом звезды. Им оказался украинский музыкальыій продюсер, автор песен, соучредитель лейбла ENKO и создатель супергероя Килиммен Иван Клименко.

Во время эфира Клименко открыл свое лицо и рассказал, каких героев будет искать на "Голосі країни 2023", какую ответственность чувствует перед вокалистами и как родился образ Килиммена.

"Я благодарен за возможность сесть в тренерское кресло, потому что я давно слежу за "Голосом країни". Чувствую ответственность, ведь я всегда был как футбольный тренер, который находится за кулисами. Мне очень интересно дать толчок новой украинской музыке на "Голоса країни", — поделился продюсер.

5 фактов про Ивана Клименко

Пел с группой Kalush Orchestra Сотрудничал с Джамалой Написал более 300 песен Имеет более 20 музыкальных инструментов Сотрудничал с четырьмя тренерами "Голоса країни"

35-летний продюсер живет в Киеве, состоит в браке. Соавтор таких популярных песен, как "Stefania", "Чи разом", "Додому" и многих другиї.

Кто такой Иван Клименко

Напомним, фронтвумен украинской рок-группы The HARDKISS, ведущая Евровидения 2023 Юлия Санина – первый тренер 13 сезона проекта "Голос країни". Артистка рассказала, какие голоса и образы она ожидает увидеть в рамках шоу. Также известен и второй судья — хитмейкер Артем Пивоваров.