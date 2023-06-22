Стало відомо, хто ховається за образом Килиммена у кріслі нового тренера "Голосу країни"

В образі Килиммена ховався відомий український продюсер

Нещодавно стало відомо, що третім тренером у новому сезоні пісенного конкурсу "Голос країни 2023" став учасник популярного українського гурту, який переміг на "Євробаченні-2022", Kalush Orchestra — таємничий Килиммен. Тепер фанатам шоу розкрили головну інтригу тижня.

У прямому ефірі "Сніданку з 1+1" ведучі Руслан Сенічкін та Людмила Барбір назвали ім’я того, хто був за образом зірки. Ним виявився український музикальний продюсер, автор пісень, співзасновник лейблу ENKO та творець супергероя Килиммен Іван Клименко.

Під час ефіру Клименко відкрив своє обличчя та розповів, яких героїв шукатиме на "Голосі країни 2023", яку відповідальність відчуває перед вокалістами та як народився образ Килиммена.

"Я вдячний за можливість сісти у тренерське крісло, бо я давно слідкую за "Голосом країни". Відчуваю відповідальність, адже я завжди був ніби футбольним тренером, який знаходиться за лаштунками. Мені дуже цікаво дати поштовх новій українській музиці на "Голосі країни", — поділився продюсер.

5 фактів про Івана Клименка

Співав із гуртом Kalush Orchestra Співпрацював із Джамалою Написав понад 300 пісень Має понад 20 музичних інструментів Співпрацював із чотирма тренерами "Голосу країни"

35-річний продюсер живе у Києві, знаходиться у шлюбі. Співавтор таких популярних пісень, як "Stefania", "Чи разом", "Додому" та багатьох інших.

Хто такий Іван Клименко

Нагадаємо, фронтвумен українського рок-гурту The HARDKISS, ведуча Євробачення 2023 Юлія Саніна – перший тренер 13 сезону проєкту "Голос країни". Артистка розповіла, які голоси та образи вона очікує побачити у рамках шоу. Також відомий і другий суддя – хітмейкер Артем Пивоваров.