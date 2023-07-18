"Це на все життя": Дорофєєва зізналася, чи змінила прізвище після весілля з Кацуріним

Виконавиця розповіла, як ресторатор зробив їй пропозицію

Днями стало відомо, що популярна українська артистка Надія Дорофєєва одружилася з ресторатором Михайлом Кацуріним. Закохані зіграли весілля таємно, але поступово розкривають шанувальникам подробиці свого особистого життя. Так, співачка зізналася, чи взяла після одруження прізвище другого чоловіка.

Надія Дорофєєва в інтерв’ю Nasheradioua також розповіла, як Михайло Кацурін робив їй пропозицію руки та серця і що сталося з будинком, у якому вона жила разом із Володимиром Дантесом.

Українська співачка сказала, що після весілля не взяла прізвище коханого, а залишилася Дорофєєвою і "це на все життя", але причин, чому вона прийняла таке рішення і як до цього поставився ресторатор, вона розкривати не стала.

Але Надія розповіла, що пропозицію руки та серця отримала від коханого в той момент, коли вони разом їхали на скутері, але через те, що на ній був шолом, вона нічого не почула, тому Кацуріну довелося робити пропозицію повторно.

Артистка підкреслила, що вони з Мішею спочатку розуміли, що одружаться, ще як тільки-но почали зустрічатися.

Також співачка прокоментувала фотографію, яка "облетіла" інтернет, де вони з Кацуріним сиділи в одному із київських ЦНАПів. Дорофєєва зізналася, що тоді вони не укладали шлюб, вона просто виписувалася з дому, в якому жила з першим чоловіком Володимиром Дантесом. Виявилося, що колишнє подружжя його продало.

Дорофєєва та Кацурін у київському ЦПАПі

"Телеграф" писав раніше, що українська співачка Надія Дорофєєва розповіла, як ставиться до хейту її весілля з Михайлом Кацуріним. Артистка наголосила, що не збирається "жити заради інших і заради лайків".