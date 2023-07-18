"Это на всю жизнь": Дорофеева призналась, сменила ли фамилию после свадьбы с Кацуриным

Исполнительница рассказала, как ресторатор делал ей предложение

На днях стало известно, что популярная украинская артистка Надежда Дорофеева вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина. Влюбленные сыграли свадьбу тайно, но постепенно раскрывают поклонникам подробности своей личной жизни. Так, певица призналась, взяла ли после бракосочетания фамилию второго супруга.

Надежда Дорофеева в интервью Nasheradioua также рассказала, как Михаил Кацурин делал ей предложение руки и сердца и что стало с домом, в котором она жила вместе с Владимиром Дантесом.

Украинская певица сказала, что после свадьбы не взяла фамилию возлюбленного, а осталась Дорофеевой и "это на всю жизнь", но причин, почему она приняла такое решение и как к этому отнесся ресторатор, она раскрывать не стала.

Но Надежда рассказала, что предложение руки и сердца получила от возлюбленного в тот момент, когда они вместе ехали на скутере, но из-за того, что на ней был шлем, она ничего не расслышала, поэтому Кацурину пришлось делать предложение повторно.

Артистка подчеркнула, что они с Мишей изначально понимали, что поженятся, еще как только начали встречаться.

Также певица прокомментировала фотографию, которая "облетела" интернет, где они с Кацуриным сидели в одном из киевских ЦПАУ. Дорофеева призналась, что тогда они не заключали брак, она просто выписывалась из дома, в котором жила с первым мужем Владимиром Дантесом. Оказалось, что бывшие супруги его продали.

Дорофеева и Кацурин в киевском ЦПАУ

"Телеграф" писал ранее, что украинская певица Надежда Дорофеева рассказала, как относится к хейту ее свадьбы с Михаилом Кацуриным. Артистка подчеркнула, что не собирается "жить ради других и ради лайков".