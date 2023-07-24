"Смотрю и ржу": Дорофеева показала, каков был ее "стиль" в детстве (фото)

33-летняя исполнительница позабавила своих фолловеров

Известная украинская певица и актриса Надя Дорофеева, которая недавно неожиданно вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина, порадовала своих поклонников фотографиями с детства.

33-летняя исполнительница выложила в Инстаграме ряд фотографий-коллажей, на которых звезда сравнила, какой "стильной" была в младших классах, и какой стала. Стоит отметить, что артистка кардинально изменилась за последние годы – ее стиль стал более дерзким.

"Правильно говорят, что фундамент образования, привычек, вкусов — закладывается в детстве. Смотрю на то, как изменился мой стиль и ржу, потому что никак", — написала Дорофеева.

Надя Дорофеева – в школьные годы и сейчас

Напомним, что украинская певица Надежда Дорофеева рассказала, как относится к хейту ее свадьбы с Михаилом Кацуриным. Артистка подчеркнула, что не собирается "жить ради других и ради лайков". Недавно певица призналась, что не сменила фамилию после свадьбы и считает, что это на всю жизнь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Надя Дорофеева стала четвертым тренером в новом сезоне проекта "Голос країни". Вместе с ней в красном кресле будет фронтвумен украинской рок-группы The HARDKISS, ведущая Евровидение 2023 года Юлия Санина. Также известен второй судья — хитмейкер Артем Пивоваров, а третьим стал таинственный Килиммен из Kalush Orchestra.