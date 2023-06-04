Стиліст назвав 8 трендів шортів та як їх носити, щоб було стильно цього літа (фото)

Пригляньте собі класні шорти серед топу актуальних трендів 2023 року. Деякі з них приховують недоліки фігури

Тема шортів бентежить нашу свідомість щоліта. Окрім того, що не всім подобається цей елемент гардероба, навколо нього й досі вирують міріади модних міфів. Мовляв, шорти "можна" носити лише певним типам фігур, або що вони "додають ваги". Безумовно, певні засади для вибору шортів є, і перший крок – розуміння того, на які моделі узагалі слід звертати увагу.

Персональний стиліст Матвій Калугін назвав 9 актуальних трендів, а також розповів, які з них приховують недоліки фігури і підкреслюють її переваги.

Шорти з поясом

Зрозуміла багатьом модель. Варто обирати в А-силуеті з високою посадкою та структурованим поясом. Акцентують талію та гарно обрамлюють стегна будь-якого об‘єму.

Лляні бермуди

Можна зарахувати до категорії трендової бази. Довжина — до середини стегна або дещо вище коліна.

Бермуди з деніму

Прямі моделі на високій талії найкраще підійдуть для корекції животика, а для об‘ємних стегон зверніть увагу на вироби А-силуету.

Шорти-карго

Нині на піку трендового Олімпу. Можуть дещо додавати об‘єму стегнам, але під розслаблений streetwear пасуватимуть якнайкраще.

Шорти-боксери

Вже не перший сезон на слуху. Це зухвалий та цікавий вибір, який привнесе маскулінних ноток до ніжних літніх стилізацій.

Сатинові шорти

Ідеально пасують до вечірніх стилізацій з сорочками та блузками. Якщо ви бажаєте показати світові свої красиві, довгі ноги, цей варіант однозначно для вас.

Шорти кроше

Особливо популярні в екстремальній мінідовжині. Цікавий варіант для відпочинку.

Велосипедки

Також належать до актуальної бази, і їх можна носити усім, і розміру XS, і XXL, і чоловікам також! Правильна посадка, довжина, матеріал та стилістичні прийоми здатні творити дива.

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