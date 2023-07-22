Принцу Джорджу – 10: в сети показали старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Джордж – копия своего отца

В эту субботу, 22 июля, свой десятый день рождения празднует старший сын герцогов Уэльских — принц Джордж, который, согласно престолонаследию, должен стать будущим королем Великобритании после своего дедушки Чарльза III и своего отца принца Уильяма.

Новый официальный портрет появился на официальной странице Уэльских в Инстаграме. "10 сегодня! Желаем принцу Джорджу счастливого дня рождения!", — таким текстом сопровождается фотография парня.

Следует подчеркнуть, что Джордж становится очень похожим на своего знаменитого отца. Член монаршей семьи очень подрос, и можно с уверенностью сказать, что этот юноша будет влюблять в себя всех британок и девушек со всего мира.

Напомним, старший сын королевы Елизаветы II, умершей осенью 2022 года, 74-летний принц Чарльз ІІІ стал королем 6 мая 2023 года. Его жена Камилла теперь носит титул королевы-консорт. На мероприятии присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмигаль. На церемонию коронации Чарльза III были приглашены даже представители Китая. россия же приглашения не получила.