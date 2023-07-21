Забавное знакомство с ламой: новый публичный выход развеселил короля Чарльза III и Камиллу (фото)

Валлийский скот вел себя доброжелательно по отношению к королю Великобритании

Весело провел свое время король Великобритании Чарльз III и его жена, королева-консорт Камилла. После символичной второй коронации в Шотландии в начале июля, монаршая чета посетила фермерский городок Брекон во время своего первого официального визита в Уэльс.

Новый публичный выход Чарльза и Камиллы состоялся в четверг, 20 июля. Там они встретились не только с местными фермерами, учениками Приоратской церкви начальной школы и первым министром Уэльса Марком Дрейкфордом, но и со множеством домашних валлийских животных.

В частности, очень сильно развеселили короля Великобритании и его 76-летнюю супругу аккуратно подстриженные ламы. Животные были на поводках, чтобы случайно не ускакали от монаршей семьи и не создали конфуз. По широкой улыбке 74-летнего Чарльза было ясно, что эта встреча ему очень понравилась.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кроме всего прочего, Чарльз и Камилла поговорили с местными производителями продуктов питания и напитков, встретились с представителями Колледжа Блэк-Маунтинс, нового колледжа в Бреконе, предлагающего курсы, специализирующиеся на адаптации к изменениям климата. В тот же день они открыли мемориальную доску в ознаменование своего визита.

Фото: Getty Images

Напомним, старший сын королевы Елизаветы ІІ, которая скончалась осенью 2022 года, 74-летний принц Чарльз ІІІ стал королем 6 мая 2023 года. Его жена, Камилла, отныне носит титул королевы-консорт. На мероприятии присутствовали первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль. На церемонию коронации Чарльза III были приглашены даже представители Китая. В то же время россия приглашения не получила.