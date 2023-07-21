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Кумедне знайомство з ламою: новий публічний вихід розвеселив короля Чарльза III і Каміллу (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Король Чарльз III та його дружина Камілла відвідали уельське містечко Брекон Новина оновлена 21 липня 2023, 11:56
Король Чарльз III та його дружина Камілла відвідали уельське містечко Брекон. Фото Getty Images

Валлійська худоба поводилася доброзичливо щодо короля Великої Британії

Весело провів свій час король Великої Британії Чарльз III та його дружина, королева-консорт Камілла. Після символічної другої коронації в Шотландії на початку липня, монарше подружжя відвідало фермерське містечко Брекон під час свого першого офіційного візиту до Уельсу.

Новий публічний вихід Чарльза та Камілли відбувся у четвер, 20 липня. Там вони зустрілися не лише з місцевими фермерами, учнями Пріоратської церкви початкової школи та першим міністром Уельсу Марком Дрейкфордом, а й з безліччю домашніх валлійських тварин.

Зокрема, дуже розвеселили короля Великої Британії та його 76-річну дружину акуратно підстрижені лами. Тварини були на повідках, щоби випадково не поскакали від монаршої родини і не створили конфуз. З широкої посмішки 74-річного Чарльза було зрозуміло, що ця зустріч йому дуже сподобалася.

Король Чарльз III і Камілла Лама
Фото: Getty Images
Король Чарльз III і Камілла Лама
Фото: Getty Images

Окрім іншого, Чарльз та Камілла поговорили з місцевими виробниками продуктів харчування та напоїв, зустрілися з представниками Коледжу Блек-Маунтінс, нового коледжу в Бреконі, що пропонує курси, які спеціалізуються на адаптації до змін клімату. Того ж дня вони відкрили меморіальну дошку на відзначення свого візиту.

Король Чарльз III та Камілла
Фото: Getty Images

Нагадаємо, старший син королеви Єлизавети ІІ, яка померла восени 2022 року, 74-річний принц Чарльз ІІІ став королем 6 травня 2023 року. Його дружина Камілла відтепер носить титул королеви-консорт. На заході були присутні перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. На церемонію коронації Чарльза III було запрошено навіть представників Китаю. Натомість росія запрошення не отримала.

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#Королівська сім'я #Чарльз