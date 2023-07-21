Кумедне знайомство з ламою: новий публічний вихід розвеселив короля Чарльза III і Каміллу (фото)

Валлійська худоба поводилася доброзичливо щодо короля Великої Британії

Весело провів свій час король Великої Британії Чарльз III та його дружина, королева-консорт Камілла. Після символічної другої коронації в Шотландії на початку липня, монарше подружжя відвідало фермерське містечко Брекон під час свого першого офіційного візиту до Уельсу.

Новий публічний вихід Чарльза та Камілли відбувся у четвер, 20 липня. Там вони зустрілися не лише з місцевими фермерами, учнями Пріоратської церкви початкової школи та першим міністром Уельсу Марком Дрейкфордом, а й з безліччю домашніх валлійських тварин.

Зокрема, дуже розвеселили короля Великої Британії та його 76-річну дружину акуратно підстрижені лами. Тварини були на повідках, щоби випадково не поскакали від монаршої родини і не створили конфуз. З широкої посмішки 74-річного Чарльза було зрозуміло, що ця зустріч йому дуже сподобалася.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Окрім іншого, Чарльз та Камілла поговорили з місцевими виробниками продуктів харчування та напоїв, зустрілися з представниками Коледжу Блек-Маунтінс, нового коледжу в Бреконі, що пропонує курси, які спеціалізуються на адаптації до змін клімату. Того ж дня вони відкрили меморіальну дошку на відзначення свого візиту.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, старший син королеви Єлизавети ІІ, яка померла восени 2022 року, 74-річний принц Чарльз ІІІ став королем 6 травня 2023 року. Його дружина Камілла відтепер носить титул королеви-консорт. На заході були присутні перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. На церемонію коронації Чарльза III було запрошено навіть представників Китаю. Натомість росія запрошення не отримала.