Принцу Джорджу — 10: в мережі показали старшого сина Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Джордж — копія свого батька

Цієї суботи, 22 липня, свій десятий день народження святкує старший син герцогів Уельских — принц Джордж, який, згідно з престолонаступництвом, повинен стати майбутнім королем Великої Британії після свого дідуся Чарльза III та свого батька принца Вільяма.

Новий офіційний портрет з'явився на офіційній сторінці Уельских в Інстаграмі. "10 сьогодні! Бажаємо принцу Джорджу щасливого дня народження!", — таким текстом супроводжується світлина хлопця.

Варто підкреслити, що Джордж стає дуже схожим на свого знаменитого батька. Член монаршої родини дуже підріс, і можна з впевненістю сказати, що цей юнак буде закохувати в себе всіх британок та дівчат з усього світу.

Нагадаємо, старший син королеви Єлизавети ІІ, яка померла восени 2022 року, 74-річний принц Чарльз ІІІ став королем 6 травня 2023 року. Його дружина Камілла відтепер носить титул королеви-консорт. На заході були присутні перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. На церемонію коронації Чарльза III було запрошено навіть представників Китаю. Натомість росія запрошення не отримала.