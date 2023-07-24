В деловом, но ярком желтом: 72-летняя первая леди США "засветилась" в Париже (фото)

Джилл Байден показала, как производить хорошее впечатление за считанные секунды

Первая леди США Джилл Байден, которая показала свою поддержку Украине на коронации Чарльза ІІІ, следит за модой и не упускает шанса похвастаться очередным стильным образом на различных мероприятиях.

В понедельник, 24 июля, супруга президента Джо Байдена прилетела на частном самолете с официальным визитом в Париж, Франция, где она во вторник примет участие и выступит с речью на церемонии, посвященной возвращению Соединенных Штатов в ЮНЕСКО. Это положит конец напряженности, которая привела к выходу США из организации во время президентства Дональда Трампа, пишет cnn.

Выходя из самолета, Джилл Байден сразу произвела фурор. На ней был яркий желтый костюм, и деловой образ был дополнен серебряной подвеской в форме сердца и сережками, похожими на звездочки. Туфли первая леди выбрала с острым носом нюдового оттенка.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что 22 июля старшему сыну герцогов Уэльских, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, исполнилось десять лет. По этому случаю в сети был опубликован официальный портрет повзрослевшего принца Джорджа. Напомним, что он, согласно престолонаследию, должен стать будущим королем Великобритании после своего дедушки Чарльза III и своего отца Уильяма.