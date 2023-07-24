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В деловом, но ярком желтом: 72-летняя первая леди США "засветилась" в Париже (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Джилл Байден прилетела с официальным визитом во Францию Новость обновлена 24 июля 2023, 15:31
Джилл Байден прилетела с официальным визитом во Францию. Фото Getty Images

Джилл Байден показала, как производить хорошее впечатление за считанные секунды

Первая леди США Джилл Байден, которая показала свою поддержку Украине на коронации Чарльза ІІІ, следит за модой и не упускает шанса похвастаться очередным стильным образом на различных мероприятиях.

В понедельник, 24 июля, супруга президента Джо Байдена прилетела на частном самолете с официальным визитом в Париж, Франция, где она во вторник примет участие и выступит с речью на церемонии, посвященной возвращению Соединенных Штатов в ЮНЕСКО. Это положит конец напряженности, которая привела к выходу США из организации во время президентства Дональда Трампа, пишет cnn.

Выходя из самолета, Джилл Байден сразу произвела фурор. На ней был яркий желтый костюм, и деловой образ был дополнен серебряной подвеской в форме сердца и сережками, похожими на звездочки. Туфли первая леди выбрала с острым носом нюдового оттенка.

Джилл Байден
Фото: Getty Images
Джилл Байден
Фото: Getty Images
Джилл Байден
Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что 22 июля старшему сыну герцогов Уэльских, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, исполнилось десять лет. По этому случаю в сети был опубликован официальный портрет повзрослевшего принца Джорджа. Напомним, что он, согласно престолонаследию, должен стать будущим королем Великобритании после своего дедушки Чарльза III и своего отца Уильяма.

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#Стиль #Джилл Байден