Укр

Ким Кардашьян показала, как можно стильно носить кожаный костюм (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Американская знаменитость Ким Кардашьян Новость обновлена 23 июля 2023, 13:48
Американская знаменитость Ким Кардашьян. Фото Getty Images

42-летняя бизнесвумен обнажила свой живот и спину в "горячем" кожаном топе

Американская предпринимательница, ведущая и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян редко когда пропускает светские мероприятия. К примеру, этим летом она не пропустила показ коллекции Louis Vuitton на Неделе моды в Париже. Также звезда много времени проводит "за кулисами" шоу-бизнеса — в субботу Ким во всем черном отправилась на ужин со своими друзьями в японский стейк-хаус Gekko, который находится в Майами.

Для этого выхода 42-летняя знаменитость выбрала ансамбль из кожаного укороченного топа на бретельках и брюк черного цвета. Ким обнажила свой впечатляюще подтянутый живот, а сзади — спину. Свой образ телевизионная звезда дополнила крошечной хромированной сумочкой квадратной формы и коричневыми туфлями на каблуках.

Свою шелковистые волосы бизнесвумен собрала в высокий "конский" хвост, а макияж сделала неярким: подчеркнула глаза стрелками и нанесла нюдовую помаду.

Ким Кардашьян
Фото: Getty Images
Ким Кардашьян
Фото: Getty Images
Ким Кардашьян
Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что от остановки сердца умерла двойник Ким Кардашьян. Неизвестно, из-за какого хирургического вмешательства умерла женщина.

Теги:
#Ким Кардашьян #Стиль #Майами