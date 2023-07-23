Ким Кардашьян показала, как можно стильно носить кожаный костюм (фото)

42-летняя бизнесвумен обнажила свой живот и спину в "горячем" кожаном топе

Американская предпринимательница, ведущая и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян редко когда пропускает светские мероприятия. К примеру, этим летом она не пропустила показ коллекции Louis Vuitton на Неделе моды в Париже. Также звезда много времени проводит "за кулисами" шоу-бизнеса — в субботу Ким во всем черном отправилась на ужин со своими друзьями в японский стейк-хаус Gekko, который находится в Майами.

Для этого выхода 42-летняя знаменитость выбрала ансамбль из кожаного укороченного топа на бретельках и брюк черного цвета. Ким обнажила свой впечатляюще подтянутый живот, а сзади — спину. Свой образ телевизионная звезда дополнила крошечной хромированной сумочкой квадратной формы и коричневыми туфлями на каблуках.

Свою шелковистые волосы бизнесвумен собрала в высокий "конский" хвост, а макияж сделала неярким: подчеркнула глаза стрелками и нанесла нюдовую помаду.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что от остановки сердца умерла двойник Ким Кардашьян. Неизвестно, из-за какого хирургического вмешательства умерла женщина.