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Кім Кардаш'ян показала, як можна стильно носити шкіряний костюм (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Американська знаменитість Кім Кардаш’ян Новина оновлена 23 липня 2023, 13:48
Американська знаменитість Кім Кардаш’ян. Фото Getty Images

42-річна бізнесвумен оголила свій живіт і спину в "гарячому" шкіряному топі

Американська підприємиця, ведуча та зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян рідко коли пропускає світські заходи. Наприклад, цього літа вона не пропустила показ колекції Louis Vuitton на Тижні моди у Парижі. Також зірка багато часу проводить "за лаштунками" шоубізнесу — у суботу Кім у всьому чорному вирушила на вечерю зі своїми друзями до японського стейку-хаусу Gekko, який знаходиться в Маямі.

Для цього виходу 42-річна знаменитість обрала ансамбль зі шкіряного вкороченого топу на бретельках та штанів чорного кольору. Кім оголила свій вражаюче підтягнутий живіт, а ззаду — спину. Свій образ телевізійна зірка доповнила крихітною хромованою сумочкою квадратної форми та коричневими туфлями на підборах.

Своє шовковисте волосся бізнесвумен зібрала у високий "кінський" хвіст, а макіяж зробила неяскравим: підкреслила очі стрілками і нанесла нюдову помаду.

Кім Кардаш'ян
Фото: Getty Images
Кім Кардаш'ян
Фото: Getty Images
Кім Кардаш'ян
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що від зупинки серця померла двійник Кім Кардаш’ян. Невідомо, через яке хірургічне втручання померла жінка.

Теги:
#Кім Кардашьян #Стиль #Майамі