Кім Кардаш'ян показала, як можна стильно носити шкіряний костюм (фото)

42-річна бізнесвумен оголила свій живіт і спину в "гарячому" шкіряному топі

Американська підприємиця, ведуча та зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян рідко коли пропускає світські заходи. Наприклад, цього літа вона не пропустила показ колекції Louis Vuitton на Тижні моди у Парижі. Також зірка багато часу проводить "за лаштунками" шоубізнесу — у суботу Кім у всьому чорному вирушила на вечерю зі своїми друзями до японського стейку-хаусу Gekko, який знаходиться в Маямі.

Для цього виходу 42-річна знаменитість обрала ансамбль зі шкіряного вкороченого топу на бретельках та штанів чорного кольору. Кім оголила свій вражаюче підтягнутий живіт, а ззаду — спину. Свій образ телевізійна зірка доповнила крихітною хромованою сумочкою квадратної форми та коричневими туфлями на підборах.

Своє шовковисте волосся бізнесвумен зібрала у високий "кінський" хвіст, а макіяж зробила неяскравим: підкреслила очі стрілками і нанесла нюдову помаду.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що від зупинки серця померла двійник Кім Кардаш’ян. Невідомо, через яке хірургічне втручання померла жінка.