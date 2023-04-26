Двійник Кім Кардаш’ян померла від зупинки серця після пластики у 34 роки: як вона виглядала (фото)

У Крістіни Ештен Гуркані стався обширний інфаркт

Зірка OnlyFans і двійник Кім Кардаш’ян — Крістіна Ештен Гуркані — померла від серцевого нападу під час відновлення після зробленої пластичної операції. Їй було лише 34 роки.

Про смерть повідомили її рідні у мережі. Як передає видання mirror, Крістіни не стало рано вранці у четвер, 20 квітня, у лікарні за кілька годин після операції. Її рідні не кажуть, через яке хірургічне втручання померла жінка.

"З глибокою скорботою і безмірно важким розбитим серцем ми повинні розділити найнищівнішу, найсумнішу і несподівану кончину нашої прекрасної улюбленої дочки та сестри Крістіни Ештен Гуркані", — йдеться у заяві сім’ї.

На сторінці збору коштів на похорон Крістіни на сервісі GoFundMe її рідні написали, що "раптова та трагічна смерть зараз розслідується як вбивство, пов’язане із медичною процедурою".

Останню публікацію в соцмережі Інстаграм двійник американської світської левиці Кім Кардаш’ян зробила за день до своєї смерті 19 квітня.

Додамо, що у віці 22 років після 12 пластичних операцій помер канадський актор Сент фон Колуччі — хлопець хотів стати схожим на одну із зірок групи BTS. На свої трансформації Сент витратив понад 200 тисяч доларів, повідомляє mirror.

У суботу ввечері, 22 квітня, актору зробили операцію з видалення імплантатів, які помістили йому в щелепу в листопаді минулого року. Повідомляється, що через ускладнення під час операції Сенту довелося проводити інтубацію трахеї, перш ніж він помер за кілька годин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з американського актора Алека Болдуїна, який у жовтні 2021 року випадково застрелив на знімальному майданчику оператора українського походження Галину Хатчінс, зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві. Проте звинувачення проти актора можуть висунути знову.