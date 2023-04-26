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Двійник Кім Кардаш’ян померла від зупинки серця після пластики у 34 роки: як вона виглядала (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото: 34-річна Крістіна Ештен Гуркані (ліворуч) і 42-річна Кім Кардаш’ян (праворуч) Новина оновлена 26 квітня 2023, 16:39
На фото: 34-річна Крістіна Ештен Гуркані (ліворуч) і 42-річна Кім Кардаш’ян (праворуч). Фото Getty Images

У Крістіни Ештен Гуркані стався обширний інфаркт

Зірка OnlyFans і двійник Кім Кардаш’ян — Крістіна Ештен Гуркані — померла від серцевого нападу під час відновлення після зробленої пластичної операції. Їй було лише 34 роки.

Про смерть повідомили її рідні у мережі. Як передає видання mirror, Крістіни не стало рано вранці у четвер, 20 квітня, у лікарні за кілька годин після операції. Її рідні не кажуть, через яке хірургічне втручання померла жінка.

"З глибокою скорботою і безмірно важким розбитим серцем ми повинні розділити найнищівнішу, найсумнішу і несподівану кончину нашої прекрасної улюбленої дочки та сестри Крістіни Ештен Гуркані", — йдеться у заяві сім’ї.

Крістіна Ештен Гуркані

На сторінці збору коштів на похорон Крістіни на сервісі GoFundMe її рідні написали, що "раптова та трагічна смерть зараз розслідується як вбивство, пов’язане із медичною процедурою".

Останню публікацію в соцмережі Інстаграм двійник американської світської левиці Кім Кардаш’ян зробила за день до своєї смерті 19 квітня.

Крістіна Ештен Гуркані
Крістіна Ештен Гуркані
Крістіна Ештен Гуркані
Крістіна Ештен Гуркані
Крістіна Ештен Гуркані
Крістіна Ештен Гуркані
Крістіна Ештен Гуркані

Додамо, що у віці 22 років після 12 пластичних операцій помер канадський актор Сент фон Колуччі — хлопець хотів стати схожим на одну із зірок групи BTS. На свої трансформації Сент витратив понад 200 тисяч доларів, повідомляє mirror.

У суботу ввечері, 22 квітня, актору зробили операцію з видалення імплантатів, які помістили йому в щелепу в листопаді минулого року. Повідомляється, що через ускладнення під час операції Сенту довелося проводити інтубацію трахеї, перш ніж він помер за кілька годин.

Сент фон Колуччі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з американського актора Алека Болдуїна, який у жовтні 2021 року випадково застрелив на знімальному майданчику оператора українського походження Галину Хатчінс, зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві. Проте звинувачення проти актора можуть висунути знову.

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#Кім Кардашьян #Смерть #Двійники знаменитостей