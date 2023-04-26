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Двойник Ким Кардашьян умерла от остановки сердца после пластики в 34 года: как она выглядела (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На фото: 34-летняя Кристина Эштен Гуркани (слева) и 42-летняя Ким Кардашьян (справа) Новость обновлена 26 апреля 2023, 16:39
На фото: 34-летняя Кристина Эштен Гуркани (слева) и 42-летняя Ким Кардашьян (справа). Фото Getty Images

У Кристины Эштен Гуркани случился обширный инфаркт

Звезда OnlyFans и двойник Ким Кардашьян — Кристина Эштен Гуркани — скончалась от сердечного приступа во время восстановления после сделанной пластической операции. Ей было всего 34 года.

О смерти сообщили ее родные в сети. Как передает издание mirror, Кристины не стало рано утром в четверг, 20 апреля, в больнице через несколько часов после операции. Ее родные не говорят, из-за какого хирургического вмешательства умерла женщина.

"С глубокой скорбью и безмерно тяжелым разбитым сердцем мы должны разделить самую сокрушительную, прискорбную и неожиданную кончину нашей прекрасной любимой дочери и сестры Кристины Эштен Гуркани", — говорится в заявлении семьи.

Кристина Эштен Гуркани

На странице сбора средств на похороны Кристины на сервисе GoFundMe ее родные написали, что "внезапная и трагическая смерть сейчас расследуется как убийство, связанное с медицинской процедурой".

Последнюю публикацию в соцсети Инстаграм двойник американской светской львицы Ким Кардашьян сделала за день до своей смерти 19 апреля.

Кристина Эштен Гуркани
Кристина Эштен Гуркани
Кристина Эштен Гуркани
Кристина Эштен Гуркани
Кристина Эштен Гуркани
Кристина Эштен Гуркани
Кристина Эштен Гуркани

Добавим, что в возрасте 22 лет после 12 пластической операций умер канадский актер Сент фон Колуччи — парень хотел стать похожим на одну из звезд группы BTS. На свои трансформации Сент потратил более 200 тысяч долларов, сообщает mirror.

В субботу вечером, 22 апреля, актеру сделали операцию по удалению имплантатов, которые были помещены ему в челюсть в ноябре прошлого года. Сообщается, что из-за осложнений во время операции Сенту пришлось проводить интубацию трахеи, прежде чем он умер через несколько часов.

Сент фон Колуччи

Ранее "Телеграф" сообщал, что с американского актера Алека Болдуина, который в октябре 2021 года случайно застрелил на съемочной площадке оператора украинского происхождения Галину Хатчинс, сняли обвинения в непредумышленном убийстве. Однако обвинения против актера могут быть выдвинуты снова.

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#Ким Кардашьян #Смерть #Двойники знаменитостей