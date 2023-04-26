Двойник Ким Кардашьян умерла от остановки сердца после пластики в 34 года: как она выглядела (фото)

У Кристины Эштен Гуркани случился обширный инфаркт

Звезда OnlyFans и двойник Ким Кардашьян — Кристина Эштен Гуркани — скончалась от сердечного приступа во время восстановления после сделанной пластической операции. Ей было всего 34 года.

О смерти сообщили ее родные в сети. Как передает издание mirror, Кристины не стало рано утром в четверг, 20 апреля, в больнице через несколько часов после операции. Ее родные не говорят, из-за какого хирургического вмешательства умерла женщина.

"С глубокой скорбью и безмерно тяжелым разбитым сердцем мы должны разделить самую сокрушительную, прискорбную и неожиданную кончину нашей прекрасной любимой дочери и сестры Кристины Эштен Гуркани", — говорится в заявлении семьи.

На странице сбора средств на похороны Кристины на сервисе GoFundMe ее родные написали, что "внезапная и трагическая смерть сейчас расследуется как убийство, связанное с медицинской процедурой".

Последнюю публикацию в соцсети Инстаграм двойник американской светской львицы Ким Кардашьян сделала за день до своей смерти 19 апреля.

Добавим, что в возрасте 22 лет после 12 пластической операций умер канадский актер Сент фон Колуччи — парень хотел стать похожим на одну из звезд группы BTS. На свои трансформации Сент потратил более 200 тысяч долларов, сообщает mirror.

В субботу вечером, 22 апреля, актеру сделали операцию по удалению имплантатов, которые были помещены ему в челюсть в ноябре прошлого года. Сообщается, что из-за осложнений во время операции Сенту пришлось проводить интубацию трахеи, прежде чем он умер через несколько часов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с американского актера Алека Болдуина, который в октябре 2021 года случайно застрелил на съемочной площадке оператора украинского происхождения Галину Хатчинс, сняли обвинения в непредумышленном убийстве. Однако обвинения против актера могут быть выдвинуты снова.