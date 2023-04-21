С Алека Болдуина сняли обвинения в убийстве украинки. Мы узнали, почему

Тем временем съемки злополучного вестерна продолжатся в самое ближайшее время

С известного голливудского актера Алека Болдуина, который в октябре 2021 года случайно застрелил на съемочной площадке оператора украинского происхождения Галину Хатчинс, сняли обвинения в непредумышленном убийстве. Также обвинения были сняты с оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид, сообщает Deadline.

Как заявили прокуроры, это было сделано с целью дальнейшего расследования. По его результатам обвинения против актера могут быть выдвинуты снова. При этом судебное разбирательство по поводу стрельбы на съемочной площадке вестерна "Ржавчина", которое привело к гибели 42-летней женщины, начнется через две недели. Также в ближайшее время возобновятся съемки фильма.

Напомним, инцидент произошел во время сцены с перестрелкой. Револьвер, которым стрелял Болдуин, должен был быть заряжен холостыми патронами, однако в момент выстрела оказалось, что в оружии была настоящая пуля. Если вина актера в непредумышленном убийстве будет доказана, его ждет тюремный срок в 1,5 года.

Что известно о Галине Хатчинс

Уроженка Житомирской области Галина Хатчинс перебралась в Европу после получения в Киеве диплома по международной журналистике. Начинала с документальных фильмов, затем переехала в Голливуд. В 2018 году Хатчинс стала одной из первых восьми женщин-кинематографистов, участвовавших в программе Fox DP Lab, ее называли "восходящей звездой" американского кино. Как оператор работала над боевиком "Заклятый враг", драмой "Слепой огонь", фильмом ужасов "Дарлин". У Хатчинс остался 10-летний сын Андрос.

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